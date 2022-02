Nienhagen : In Ostsee treibender Rettungsring löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Spaziergänger im Gespensterwald hatte den Ring an einer Buhnenreihe entdeckt und sich Sorgen gemacht.

Rostock | Ein herrenloser Rettungsring in der Ostsee vor Nienhagen hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr beschäftigt und einen Einsatz ausgelöst. Ein Spaziergänger im Gespensterwald hatte den Ring an einer Buhnenreihe entdeckt und sich Sorgen gemacht. Er wählte den Notruf. Wenig später rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Ostseebades Nienha...

