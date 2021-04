Neu in Tessin : Haushalts-Discounter Mäc-Geiz eröffnet Filiale

Am 19. April macht das neue Geschäft in Tessin auf. Fünf Arbeitsplätze werden geschaffen.

Tessin | Der Haushalts-Discounter Mäc-Geiz siedelt sich in Tessin an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird am 19. April um 9 Uhr eine neue Filiale am Recknitzpark 5 eröffnet. Das Sortiment wird rund 3500 Waren umfassen, darunter unter anderem Haushalts-, Reinigungs- und Drogerieprodukte, Schreib- und Spielwaren, Deko, Tiernahrung sowie Bedarf für Hobby-Heimwerk...

