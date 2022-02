Bauarbeiten : Hauptstraße in Elmenhorst ab Montag gesperrt

Arbeiten an der Trinkwasserleitung starten. Von der Vollsperrung ist auch die Rebus-Linie 119 betroffen.

Elmenhorst | Am Montag starten in Elmenhorst Arbeiten an der Trinkwasserleitung. Dafür wird die Hauptstraße stellenweise für mehrere Monate voll gesperrt, teilt Bettina Kalnins, Sprecherin von Nordwasser, mit. Demnach plant Nordwasser, die Trinkwasserleitung sowie die zugehörigen Hausanschlüsse zu sanieren. Weiterlesen: Hauptstraße für mehrere Monate voll gespe...

