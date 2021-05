Eigentümerwechsel : Graal-Müritzer Reha-Zentrum wurde verkauft

AKG Reha-Zentrum GmbH & Co KG

Die Median Kliniken sind die neuen Eigentümer der Einrichtung.

Graal-Müritz | Das AKG Reha-Zentrum in Graal-Müritz wurde an die Median Kliniken verkauft. Ein entsprechender Vertrag wurde bereits unterzeichnet und voraussichtlich im August soll der Eigentümerwechsel offiziell stattfinden, teilten die Median Kliniken am Dienstag mit. Für welchen Preis die Einrichtung verkauft wurde, darüber vereinbarten beide Parteien Stillschwei...

