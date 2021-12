Regionalbus Rostock : Vollsperrung im Kreuzungsbereich Ziesendorf

Wegen Asphaltierungsarbeiten am 3. Dezember in Ziesendorf kommt es zu Änderungen auf der Buslinie 106 der Regionalbus Rostock.

Ziesendorf | Wegen Asphaltierungsarbeiten ist die L 132 am Freitag, dem 3. Dezember, von 8 bis 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich Ziesendorf voll gesperrt. Deshalb ändern sich die Abfahrtszeiten der Buslinie 106, informiert die Regionalbus Rostock, kurz Rebus. Die Abfahrten um 11.10 Uhr und 12.37 Uhr in Richtung Satow erfolgen an diesem Tag von der Haltestelle an der L...

