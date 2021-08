Gemeinde Dummerstorf : Förderverein Rittergut Bandelstorf feiert 30. Jubiläum mit Fest

Geplant sind unter anderem eine Ausstellung zur Geschichte des Gutshauses sowie Floh- und Handwerkermarkt.

Bandelstorf | Mit einer Ausstellung, einem Markt sowie Rundgängen feiert der Förderverein Rittergut Bandelstorf am Sonnabend sein 30.Jubiläum. Besucher erfahren an diesem Tag zudem mehr über die Geschichte des Vereins, das historische Gutshaus sowie die Rekonstruktions- und Restaurationsarbeiten, die über die Jahre an den verschiedenen Gebäuden vorgenommen wurden. ...

