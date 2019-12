Beschlossen : Flughafen Rostock-Laage wird Forschungsstation

Die ab 2020 erprobten Technologien sollen später auf großen Airports eingesetzt werden – auch in Sachen Nachhaltigkeit.

von NNN

16. Dezember 2019, 15:58 Uhr

Laage | Der Flughafen Rostock-Laage wird Teil der Innovationsplattform InnoAirport des Deutschen Industrieverbands für Flughafentechnologie Gate. So sollen neue Technologien erprobt und standardisiert werden. Eine entsprechende Vereinbarung haben Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann und Gate-Verbandspräsident Kay C. Bärenfänger am Montag unterzeichnet. Beginnen sollen das gemeinsame Projekt 2020.

Tests finden im Laufenden Betrieb statt

„Mit Rostock-Laage haben wir einen Regionalflughafen gefunden, der Prozesse eines Großflughafens im Kleinen abbilden kann. Somit können dort gewonnene Erkenntnisse bestenfalls als Industriestandards etabliert werden“, so Gate-Verbandspräsident Bärenfänger.

In Zeiten der Digitalisierung sowie unter zunehmendem Wettbewerbsdruck müsse auch die deutsche Flughafenindustrie innovativ bleiben und wachsen. Im laufenden Betrieb soll getestet werden, wie Flugreisen künftig passagierfreundlicher, effizienter und vor allem nachhaltiger werden, heißt es vonseiten des Airports.



Self-Check-In und Self-Bag-Drop sind nur erste Schritte

„Mit Gate haben wir einen Partner gefunden, der dem Flughafenumfeld weltweit neue Impulse gibt. Im Verbund sind über 60 Industrieunternehmen engagiert, die führend in der Herstellung von Airport Technologie sind. Wir freuen uns auf zahlreiche gemeinsame Projekte“, so Airport-Chefin Hausmann.



Vor allem Kommunikationstechnologien seien ein immer wichtiger werdendes Werkzeug, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Flughäfen bedeute dies, unablässig die Verbesserung der Effizienz in allen Betriebsabläufen sowie die Zufriedenheit der Passagiere zu forcieren.

Schon heute zählen digitalisierte Angebote wie Self-Check-In oder Self-Bag-Drop zur Normalität an Flughäfen. Doch auch auf den Vorfeldflächen werden autonome Systeme bald die Regel sein. Unbemannte Shuttle werden Passagiere zu ihrem Flugzeug bringen, Roboter Gepäckwagen effizient und sicher an die Flugzeuge andocken. Intelligente Rollfeldbeleuchtung wird Follow-Me Fahrzeuge obsolet machen, so die Unterzeichner der Kooperation am Montag.

Der Flughafenausrüster Gate

Gate e. V. ist seit mehr als 25 Jahren der deutsche Fachverband für innovative Flughafenausrüster. Er versteht sich als Impulsgeber für den globalen Luftverkehr und Innovationstreiber für den Flughafenbetrieb. Flughafenbetreibern, Passagieren, Airlines, Anwohnern, Logistikdienstleistern, Behörden sowie der Politik bietet Gate mit seinen Mitgliedsunternehmen vernetzte Technologien und Konzepte.

Der Regionalflughafen Rostock-Laage

Der Flughafen Rostock-Laage ist Landesflughafen des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern. Er stellt ganzjährig Linienverkehre für das Land sicher. Seine Lage, 35 km südöstlich der Hansestadt Rostock an den Autobahnen A 19 und A 20, ermöglicht eine gute Einbindung in das Verkehrsnetz. Durch eine Startbahnlänge von zirka 3000 Metern können Großraumflugzeuge starten und landen. Der Flughafen besitzt eine Betriebslizenz für den 24-Stunden-Betrieb und ist von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit EASA zertifiziert. Der zivile Teil des Flughafens Rostock-Laage umfasst 37 Hektar. Das Passagierterminal ist mit einer Grundfläche von 540 Quadratmetern für die Abfertigung von jährlich bis zu einer Million Passagieren ausgelegt.