Wasserversorger im Norden : Eurawasser hat eine neue Geschäftsführerin

Janine Drücker unterstützt seit April Robert Ristow und Andreas Russ in der Unternehmensführung.

Rostock/Güstrow | Die Eurawasser Nord GmbH mit Sitz in Güstrow hat seit Anfang April eine neue Geschäftsführerin. Janine Drücker, die bereits seit 2015 für das Unternehmen tätig ist, wird in ihrer neuen Position den Kaufmännischen Bereich leiten. Dies teilte Eurawasser am Mittwoch mit. Damit ergänzt sie die Führungsriege um Robert Ristow und Andreas Russ. Nach ihrer...

