Rotstrümpfe im Altkreis Bad Doberan : Erste Storchenpaare zurück in ihren Horsten

Fienstorfer Nest ist besetzt und in Kröpelin wird bereits gebrütet. Meisten Störche werden zum Wochenende hin erwartet.

Fienstorf | Der Storch aus Groß Bölkow war der erste, der die „Rotschnabel“-Saison im Bereich der Hansestadt Rostock und dem Altkreis Bad Doberan eingeläutet hat. Anfang März wurde der Vogel in dem Nest gesichtet, so Stefan Kroll, Weißstorchbeauftragter des Landkreises Rostock und -Kreisbetreuer des Naturschutzbundes (Nabu). Seitdem sind bereits weitere Tiere in ...

