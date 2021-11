Energiepreise im Landkreis Rostock : Fast alle Hausbesitzer und Mieter müssen mehr fürs Heizen zahlen

Sowohl die Stadtwerke als auch Wohnungsgesellschaften haben verschiedene Ausgangslagen. Deswegen gelten für Einwohner in den Städten Güstrow, Bützow, Laage, Teterow und Kakow am See unterschiedliche Energiepreise.

Güstrow | Mittelfristig müssen alle Hausbesitzer und Mieter mit höheren Energiepreisen rechnen. Die Kosten für die Wärme hängen dabei auch vom verwendeten Energieträger und von den Grundlagen der Abrechnung ab. In Laage werden die Preise für Fernwärme im nächsten Jahr vermutlich noch einmal leicht sinken. Dagegen rechnet die Wohnungsgesellschaft Güstrow (WGG) m...

