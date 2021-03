Unfall mit Behinderten-Transporter : Drei Autos stießen auf B110 bei Thulendorf ineinander

Es gab hohen Blechschaden, aber keine Verletzte. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Thulendorf | Auf der Bundesstraße 110 zwischen Sanitz und Broderstorf im Landkreis Rostock ist am Freitagmorgen ein Transporter für behinderte Menschen in einen Verkehrsunfall geraten. Insgesamt stießen drei Autos zusammen, es bliebt jedoch bei einem Blechschaden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 7 Uhr in der Ortschaft Thulendorf ereignet....

