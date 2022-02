Kühlungsborn : Diebe stehlen Fernseher aus Hotel

Insgesamt ein Schaden von rund 3500 Euro.

Kühlungsborn | In Kühlungsborn haben Diebe in einem Hotel in der Dünenstraße zugeschlagen. Ein Mitarbeiter hatte am Montag bemerkt, dass sich die Schiebetüren nicht wie sonst üblich bewegten und vermutete daher, dass sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Hotel verschafft hatten. Er informierte daraufhin die Polizei. Weiterlesen: Einbrecher erbeuten Bockwürste ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.