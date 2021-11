Kühlungsborn : Diebe stahlen mehrere Tausend Euro

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter den Tresor aus der Verankerung in der Wand gelöst und 5000 Euro Bargeld gestohlen.

Kühlungsborn | Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Büro in der Strandstraße in Kühlungsborn eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Inhaber des Firmenbüros haben den Schaden am Montag der Polizei angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter den mit der Wand verbundenen Tresor aus der Verankerung gelöst und 5000 Euro Bargel...

