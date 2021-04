Neues Angebot in Rövershagen : Corona-Schnelltestzentrum bei Karls eingerichtet

Bürger können das kostenlose Angebot seit Dienstag täglich zwischen 10 und 18 Uhr in Anspruch nehmen.

Rövershagen | Das Netz an Corona-Schnelltestzentren im Landkreis Rostock wird weiter ausgebaut. Seit Dienstag werden die kostenlosen Tests auch bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen durchgeführt. Damit, so der Freizeitanbieter, habe das Unternehmen auf Anfragen des Landkreises und des Amtes Rostocker Heide sowie auf die erhöhte Nachfrage nach Testkapazitäten reagie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.