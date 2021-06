Virtueller Austausch zu Europa : Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Sanitzer Gymnasiasten

Zum EU-Projekttag stellen die Schüler der Regierungschefin ihren prämierten Podcast vor und tauschten sich zu europapolitischen Themen aus.

Sanitz | Sympathisch, interessiert sowie ihnen und ihren Fragen gegenüber aufgeschlossen, so haben die Schüler des Sanitzer Gymnasiums die Bundeskanzlerin empfunden. Am Dienstag war Angela Merkel (CDU) zu Gast in der Schule, zumindest virtuell. Per Livestream war sie den Jugendlichen zugeschaltet, um sich anlässlich des EU-Projekttages an Schulen über deren Po...

