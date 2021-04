Sanitz : Bürgerinitiative aus Teutendorf verhindert Bau eines Solarparks

Bevor ein Entscheidung getroffen werden kann, muss ein Gemeindeflächennutzungsplan entstehen.

Sanitz | Die Gemeinde Sanitz habe eine Anfrage für einen rund 90 Hektar großen Solarpark in Teutendorf bekommen. Dieses Gerücht machte schon vor Monaten in der Gemeinde die Runde, ebenso wie die Bürgerinitiative Grünes Teutendorf, die das Großprojekt verhindern möchte. Am Dienstag wurde im Sanitzer Bauausschuss das Projekt der Abo-Wind AG aus Hessen vorgestellt...

