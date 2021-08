Bauarbeiten starten : Brücke an der L18 in Tessin wird erneuert

Tragfähigkeit des alten Bauwerks zwischen Tessin und Zarnewanz entspricht nicht mehr den künftigen Anforderungen. Am Montag starten die Arbeiten.

Tessin | Die Natursteinbrücke über den Peppeliner Bach am Ortseingang Tessin soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Arbeiten dafür an der L18 starten am Montag, teilte das zuständige Straßenbauamt Stralsund am Freitag mit. Die Brücke soll durch eine Stahlbetonrahmen-Konstruktion ersetzt werden, weil ihre Tragfähigkeit nicht mehr den kommenden Anforderungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.