Sanitz : Betrunkene Kinder sorgen für Polizei- und Notarzteinsatz

Passanten fanden die 12- und 13-jährigen Mädchen in hilfloser Lage.

Sanitz | Zwei Kinder sind am Neujahrstag stark betrunken in Sanitz aufgefunden worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Bahnhof im Einsatz. Passanten hatten am Sonnabend den Notruf gewählt, weil sie die beiden Mädchen, eine 12- und eine 13-Jährige, vor einem Dönerimbiss in direkter Nähe zum Sanitzer Bahnhofsgebäude in hilfloser Lage aufgefunden hatten. Die ...

