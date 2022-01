Bad Doberan : Möckelhaus eröffnet im Februar mit Spielzeug-Sonderausstellung

Nachdem der Lockdown für Kultureinrichtungen gelockert wird, gibt auch das Stadtmuseum seine Wiedereröffnung bekannt.

Bad Doberan | Das Stadt- und Bädermuseum in Bad Doberan, Beethovenstraße 8, wird ab dem 1. Februar wieder öffnen, wie das Haus mitteilte. Noch bis zum 19. Februar können Besucher dann die Sonderausstellung „Auf ins Abenteuerland – gemeinsam durch die 90er“ besichtigen. Die Öffnung ist an Hygienevorschriften gebunden. So gilt 2Gplus und auch die Öffnungszeiten si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.