Bei Dummerstorf : BMW-Fahrerin verunglückt nach Bremsmanöver auf A 20

Sie kam mit leichten Verletzungen nach Rostock in ein Krankenhaus.

Dummerstorf | Ausgerechnet an ihrem Geburtstag hat eine junge Autofahrerin am Freitag einen Verkehrsunfall auf der A 20 bei Rostock verursacht und ist verletzt in eine Klinik gekommen. Bei einem Bremsmanöver kam die 21 Jahre gewordene Bundesmarine-Angehörige ins Schlingern und prallte gegen Schutzplanken. 21-Jährige soll sehr schnell gewesen sein Zu dem Unfal...

