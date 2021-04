Bauarbeiten in Bargeshagen : B105 ab Montag für drei Wochen halbseitig gesperrt

Arbeiten an der Trinkwasserleitung sorgen für Verkehrsbehinderungen. Eine Ampel regelt dann den Verkehr.

Bargeshagen | Ab Montag, 26. April, wird es eng auf der Bundesstraße 105 in Bargeshagen. Grund sind Bauarbeiten, die der Zweckverband Kühlung durchführen lässt. Diese machen eine halbseitige Sperrung der viel befahrenen Verkehrsachse notwendig. Seit Anfang April wird die Trinkwasserleitung in der Hauptstraße in Bargeshagen erneuert, so der Zweckverband. Dies erf...

