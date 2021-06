Satow : Autodieb unter Drogeneinfluss gefasst

Der 39-jährige Mann fuhr mit dem Auto in Satow durch einen Zaun, stieg aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Satow nahe Rostock einen unter Drogeneinfluss stehenden mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Am Montag wurde die Polizei zunächst aufgrund eines Falschfahrers alarmiert, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, habe dieser beschleunigt und versucht, der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.