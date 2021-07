Ortsgeschichte im Heimatmuseum : Ausstellung beleuchtet, wie Graal-Müritz zum Kurort wurde

Es ist die letzte Schau, die Museumsleiter Joachim Weyrich entwickelt hat. Nach 16 Jahren geht der ortsansässige Maler zum Ende des Jahres in den Ruhestand

Graal-Müritz | 71 Ausstellungen in 16 Jahren hat Joachim Weyrich für das Heimatmuseum Graal-Müritz kuratiert. Den Titel jeder einzelnen hat er in einer Liste notiert. Die neueste heißt „Dr. Carl von Mettenheimer – Begründer des Kurwesens in Graal-Müritz“. Es ist zugleich die letzte Schau, die der Museumsleiter und Maler entwickelt hat, denn zum Jahresende geht der 7...

