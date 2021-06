Wettkampf im Wikingerschach : 32 Teams kubben in Wahrstorf um den Titel Deutscher Meister

Der Sportplatz des LSV Füchse Wahrstorf ist Austragungsort für das sportliche Ereignis am Sonnabend.

Wahrstorf | Am Sonnabend wird auf der neu begrünten Fläche des Günter-Auras-Sportplatzes in Wahrstorf, Huckstorfer Straße 14, der Kampf um einen besonderen Titel ausgetragen. Um 10 Uhr starten in der Gemeinde Pölchow die Deutschen Meisterschaften im Kubb-Sport. Gastgeber ist erstmalig der ortsansässige LSV Füchse Wahrstorf e.V., teilte Vorstand Andreas Nelhübel m...

