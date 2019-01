Kühlungsborn: Versuchter Raub in einem Imbiss

von svz.de

05. Januar 2019, 09:40 Uhr

Am Freitag gegen 18 Uhr betrat ein unbekannter Täter einen Imbiss in der Doberaner Straße in Kühlungsborn. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann von dem Mitarbeiter hinter dem Verkaufstresen die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte widersetzte sich dieser Forderung und versuchte den Täter zu überwältigen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung gelang dem Täter die Flucht aus dem Imbiss. Der Geschädigte sowie zwei Zeugen, die auf den flüchtenden Mann aufmerksam wurden, verfolgten diesen bis in die Strandstraße bevor er entkam.

Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 bis 180 cm groß

- schlanke Gestalt

- bekleidet mit einer dunklen bzw. schwarzen Hose und Jacke, einer blauen Strickmütze und einem dunklen Schal

Hinweise zum Sache nimmt das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter Telefonnummer 038203 560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.