Sternsinger : Kinder helfen Kindern

Kleine Sänger besuchen das Mittagsgebet in Warnemünde und sammeln Geld für Förderschule in Lima.

von Maria Pistor

06. Januar 2019, 17:57 Uhr

Sie bringen Freude, Gesang und bekommen dafür eine Spende, die allerdings für ein Projekt mit Kindern ist: Die Sternsinger, die gestern von der Thomas-Morus-Kirche aus starteten und Menschen bis Warnemünde besuchten. „Das ist toll, dass wir mit unseren Besuchen und Gesang Kindern helfen können“, schwärmt Florentine. Sie und Johanna sind schon seit Jahren dabei. Jedes Mal ist der Grund ein anderer: „In diesem Jahr sammeln wir für das Kindermissionswerk zugunsten einer Förderschule in der peruanischen Hauptstadt Lima“, erzählt Stefan Paulaeck, der die Kinder gemeinsam mit Gemeindereferentin Magdalena Handy begleitet hat.

„Wir freuen uns, dass die Sternsinger zum Mittagsgebet in unsere Warnemünder Kirche gekommen sind“, sagt Pastor Harry Moritz. Auch einige Gemeindemitglieder waren bewusst zu dem Termin gekommen, bei dem die Kinder auch noch einmal mit der Sammelbüchse herumgingen.

„Jeder gibt, was er hat, da gibt es keine Vorschrift“, sagt Magdalena Handy. „Manche spenden fünf Euro, andere zehn oder 20, einige stecken sogar einen 50-Euro-Schein in die Büchse“, weiß Handy. Familien, die von den Sternsingern besucht werden wollen, melden sich vorher im Gemeindebüro und werden dann von einzelnen Gruppen aufgesucht.

Die Kinder schreiben entweder mit Kreide „20 + C + M + B + 19“ an die Tür oder hinterlassen einen Aufkleber. Die Zahlen stehen für das jeweilige Jahr, die Buchstaben haben sogar zwei Bedeutungen. Sie stehen für die Namen der Drei Heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar und außerdem stehen sie für den lateinischen Segensspruch: „Christus mansionem benedicat“, das bedeutet: Gott schütze dieses Haus. Und vielen Menschen bedeutet so ein Segen etwas.

Nach dem Besuch in der Warnemünder Kirche zogen die Kinder weiter.