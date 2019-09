Rostock : Kellerbrand im Einfamilienhaus

Am Samstagabend kam es in der Joseph-Haydn-Straße zu einem Brand in den Kellerräumen eines Reiheneinfamilienhauses.

von Polizeipräsidium Rostock

29. September 2019, 10:41 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Joseph-Haydn-Straße zu einem Brand in den Kellerräumen eines Reiheneinfamilienhauses. Die Bewohner bemerkten den Rauchmelder im Flur und nahmen dann die Rauchentwicklung aus dem Keller wahr.

Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Keller rechtzeitig löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden konnte. Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt.