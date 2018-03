Steinerne Hochzeit in Rostock : Humor und Liebe sind ihr roter Faden

Lothar und Sina Klee feiern ihre Steinerne Hochzeit.

von Maria Pistor

25. März 2018, 05:00 Uhr

Lothar und Sina Klee aus Schmarl sind echte Glückspilze. Denn die 88- und der 87-Jährige begehen in diesem Jahr Steinerne Hochzeit – 67,5 Jahre. Diesen Sonntag sind sie genau 67 Jahre verheiratet. So ein Ereignis erreichen nur wenige Paare. Und noch weniger in dieser mentalen Verfassung.

Gefunkt hat es zwischen den beiden 1949 beim Tanz in einem Lokal. Es befand sich dort, wo heute die Gute Laune in Lichtenhagen-Dorf ist. „Ich habe ihn bei der Damenwahl aufgefordert“, erzählt Sina Klee. Er konnte gut tanzen. „Mir gefiel sein verschmitztes Lachen und sein Humor“, ergänzt sie. Lothar Klee bescheinigt: „Sie war ein sehr hübsches junges Mädchen.“ Sofort stand fest, dass sie ein Paar bleiben und heiraten wollten. Kinder sollten ihr Glück komplettieren. Und das gelang mit der Geburt der Töchter Waltraud und Marita, die ihnen noch die Enkelkinder Daniel, Steffen und Christine schenkten.

Zur Zeit ihrer Hochzeit am 25. März 1950 war alles knapp. „Das Hochzeitskleid habe ich von meiner Zwillingsschwester Irma geliehen, es gab ja nicht viel“, sagt Sina Klee. Aber es war trotzdem ein schönes Fest, das sie in Familie in der Waldsiedlung in Markgrafenheide begangen haben. In dem Stadtteil betrieben sie noch bis Mitte 80 sowie mit Leidenschaft, Liebe und Humor die Pension Uns Eck. Rasten liegt den beiden heute auch noch nicht, auch wenn sie kleine Zipperlein zum Kürzertreten zwingen.

Eins war von Anfang an so: „Wir hatten sehr oft die gleichen Gedanken und Ziele“, sagt Sina. Sie haben alle Entscheidungen gemeinsam getragen. „Wenn einer was ausgesprochen hat, dann hat der andere oft gesagt, dass er genau dasselbe gedacht hat“, sagt Lothar Klee. Humor gehört zu ihren Wesen und zieht sich wie ein roter Faden durch die Ehe. Das hing neben ihrem Naturell mit den Jobs zusammen: Sina Klee war jahrelang Serviererin in einer Kantine, ihr Mann ein Tausendsassa im Handel.

Bei den Klees wird oft gelacht und immer miteinander geredet. Eigentlich sind sich die beiden meistens einig. Und als sie kürzlich aus Markgrafenheide wegziehen mussten, hat es bei der Besichtigung der achten Wohnung klick gemacht. Die befindet sich in Schmarl und der große Pluspunkt ist ein kleines Mietergärtchen, wo sich das rührige Paar etwas angepflanzt und einen Strandkorb aufgestellt hat.

Diesen Sonntag feiern die Klees im Kreis ihrer Familie. Die hat für die Jubilare einen hohen Stellenwert. Weil sie gerade so glücklich sind im neuen Zuhause, haben sie einen Wunsch: „Wo alles so schön ist, könnten wir doch noch zehn Jahre leben, um das noch richtig zu genießen“, verrät Sina Klee und lacht wieder so ansteckend.