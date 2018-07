Rostock : Heißluftballonfahrer entlarven Hanfzüchter

Polizei hebt Drogenplantage an Rostocker Forensik aus.

von Stefan Tretropp

05. Juli 2018, 22:17 Uhr

Insassen eines Heißluftballons haben in Rostock die Polizei auf eine heiße Spur gebracht und geholfen, eine riesige Drogenplantage auszuheben. Der Einsatz hat sich am Donnerstagabend am Dierkower Damm ereignet. Wie es hieß, fuhren vor Kurzem die Insassen eines Heißluftballons über das Grünstück am Dierkower Damm in der Nähe der Forensik und machten aus der Luft die skurrile Entdeckung. Ein Hinweis an die Polizei brachte schließlich alles ins Rollen. Die Beamten kontrollierten die Stelle und trafen tatsächlich auf eine professionelle Hanfplantage. Exakt 121 Pflanztöpfe fanden die Polizisten vor. Beamte der Kriminalpolizei beschlagnahmten die Pflanzen. Hinweise auf einen Anbauer beziehungsweise Plantagenbesitzer gibt es nach derzeitigem Stand noch nicht.