Rostock: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

von Polizeiinspektion Rostock

11. August 2020, 13:31 Uhr

Heute Morgen ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Neubrandenburger Straße.

Dabei verletzte sich ein 51-jähriger Bauarbeiter. Mit Hilfe eines ferngesteuerten Krans wurde eine Palette mit Gasbetonsteinen in das Haus gehoben, an dem die Bauarbeiten stattfanden. Als der 51-Jährige die Palette aus der obersten Etage des Hauses in Empfang nehmen wollte, machte er einen Schritt und stürzte in das Treppenhaus. Dabei erschreckte sich der 26-jährige Kranführer und verriss die Fernbedienung des Krans, woraufhin die Palette gegen eine Wand stieß. In der Folge fielen die Steine von der Palette in das Treppenhaus. Einer der Steine fiel dem Geschädigten auf den Kopf, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach den ersten Erkenntnissen trug der Bauarbeiter keinen Helm. Er wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Bei den beiden Beteiligten handelt es sich um Personen rumänischer Herkunft. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat übernommen.