Vorsorgekur in Graal-Müritz : Auszeit mit dem Kind

Mütter oder Väter können bei einer Vorsorgekur neue Kraft für den Alltag schöpfen – zum Beispiel in den beiden Häusern des Graal-Müritzer ASB-Therapiezentrums.

von Karin Koslik

17. Februar 2020, 18:31 Uhr

Für Katrin Dube kam es zuletzt richtig dicke: Ihr Vater erkrankte schwer und erblindete fast vollständig. Ihre zwölfjährige Tochter litt zunehmend unter Ticks und Zwängen. Und sie selbst musste sich auf Arbeit immer neuer Mobbing-Attacken erwehren. „Ich hatte das Gefühl, das nichts mehr ging, dass ich die alltäglichsten Aufgaben nicht mehr bewältigen konnte“, erzählt die alleinerziehende Mutter, die im sächsischen Löbau zu Hause ist.

Jetzt ist sie ein wenig zur Ruhe gekommen, hat sich den Kopf freipusten lassen und ganz viel Zeit mit Tochter Heidi verbracht – im ASB-Mutter-Kind-Therapiezentrum in Graal-Müritz. Wenn Katrin Dube heute wieder nach Hause fährt, wird sie nicht nur drei Wochen lang Kraft getankt haben.

Wenig Zeit für die Kinder

Sie hat auch Strategien entwickelt, mit denen sie den Herausforderungen im Alltag wieder gerecht werden kann. Und sie hat andere Mütter und Väter kennengelernt, die auch auf die eine oder andere Weise vor Problemen stehen, denen sie sich jetzt wieder stellen müssen.

Markus Voigt zum Beispiel, der sich für diese Kur entschieden hat, um endlich wieder ein engeres Verhältnis zu Töchterchen Annalena aufzubauen. „Ich habe einen sehr nervenaufreibenden Job“, erzählt der junge Mann, der in einem kleinen Dorf zwischen Halle und Leipzig zu Hause ist. Nicht selten würde er erst spät in der Nacht und dann auch nur für sechs Stunden Schlaf nach Hause kommen. Was das für die Familie bedeute, sei ihm erst bewusst geworden, als seine kleine Tochter sich nur noch an ihrer Mutter festklammerte, wenn er in die Nähe kam.

„Den Zwiespalt zwischen Karriere und Kind gibt es auch bei Männern“, sagt Markus Voigt ganz offen. In Graal-Müritz war er nun drei Wochen lang der einzige Ansprechpartner für die Vierjährige – und die hat das ziemlich schnell akzeptiert. Wer beide bei den gemeinsamen Mahlzeiten und beim anschließenden Tischdienst beobachtet, kann sich gar nicht vorstellen, dass es diesen engen Draht zwischen ihnen bis vor Kurzem gar nicht gab.

Viele Gäste aus anderen ostdeutschen Bundesländern

Anrufe bei der Mama hätte es allerdings zur Sicherheit auch nicht gegeben, erzählt der Vater. Dafür hätten beide in den therapiefreien Zeiten und vor allem an den Wochenenden jede Menge unternommen, waren so oft es ging zusammen am Strand, aber auch in Stralsund und zum Wintervergnügen in Warnemünde.

Zwischen 130 und 135 Kinder und Erwachsene werden pro Durchgang in den beiden Häusern des Therapiezentrums in Graal-Müritz betreut, so Doreen Nehls, die für das Marketing in der ASB-Einrichtung zuständig ist. Ein Elternteil könne bis zu sechs Kinder mitbringen, „wir haben dafür extragroße Appartements“.

Sowohl das Graal-Müritzer „Heidesanatorium“ als auch das „Haus Meeresbrise“ gehören zu den deutschlandweit insgesamt 70 zertifizierten Kliniken des Müttergenesungswerks. Der größte Teil der Patientinnen und Patienten kommt aus anderen ostdeutschen Bundesländern sowie aus Hamburg.

Im Durchschnitt 3900 Patienten im Jahr

„In den ersten Jahren war das noch anders, da hatten wir hier auch viele Gäste aus Bayern“, weiß Britta Zöllner-Engel, die seit 20 Jahren zum Team der Physiotherapeuten im „Haus Meeresbrise“ gehört. „Die Krankenkassen als Kostenträger schauen aber inzwischen sehr drauf, dass die Fahrkosten nicht ausufern und bringen ihre Versicherten deshalb lieber in Wohnortnähe unter“, weiß sie.

Andererseits gibt es seit einigen Jahren einen Rechtsanspruch auf eine Mutter- bzw. Vater-Kind-Vorsorgekur – „das macht sich an der Auslastung wirklich positiv bemerkbar“, betont Doreen Nehls. Im Durchschnitt würden pro Jahr in Graal -Müritz 3900 Patienten betreut, im vergangenen Jahr waren es sogar 4275, darunter 262 Väter.

Um eine Vorsorgekur mit einem oder auch mehreren Kindern bewilligt zu bekommen, muss bei den Eltern selbst eine – zumindest beginnende – Erkrankung festgestellt worden sein. Anpassungsstörungen, psychovegetative Erkrankungen, Atemwegsleiden, Neurodermitis, Adipositas oder auch Muskel-Skelett-Erkrankungen sind die Indikationen, auf die sich das 80-köpfige Team im Ostseeheilbad spezialisiert hat. Und: Die Kliniken in Graal-Müritz bieten seit einiger Zeit Schwerpunktkuren an, die sich an Familien, deren Kinder das Downsyndrom haben, an Trauernde sowie an Väter wenden.

Ausschlag für die Kur gab die Erkrankung

„Hier ist es vor allem das Gemeinschaftserlebnis, die Erfahrung, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen, die unseren Patienten hilft“, weiß Cornelia Kindt, die den Bereich Psychosoziale Therapie leitet. Die Vormittage sind für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder, die mit einer Vorerkrankung an die Ostsee gekommen sind, mit Therapien gefüllt – mal in der Gruppe, mal einzeln.

Für alle gesunden Kinder ist in dieser Zeit eine Betreuung abgesichert, für die Älteren auch das Erledigen der von der heimischen Schule mitgebrachten Aufgaben. Nachmittags gibt es dann offene Angebote, die die Kinder mit Mama oder Papa zusammen nutzen.

Gerade diese Zeit genießt Jessica Chwalitz aus Burg – „neben dem Ausschlafen, das finden auch meine Kinder hier ganz toll“, verrät sie. Neben ihrer Arbeit in der Küche einer Kita bliebe im Alltag kaum Gelegenheit, etwas zusammen mit Felix (12) und Lia (3) zu unternehmen, erzählt sie. Den Ausschlag dafür, diese Kur zu beantragen, hätte allerdings die Pseudokrupp-Erkrankung ihrer Tochter gegeben.

„Wir waren letzten Jahr im Sommer mit ihr an der Ostsee, und da ging es ihr viel besser.“ Jetzt allerdings hätte der Kleinen die Witterung doch ganz schön zugesetzt, die ersten Tage hätte Lia sogar im Bett verbringen müssen. Doch danach ging es aufwärts. Sowohl die Kleine als auch ihr großer Bruder, der psychische Probleme hat und in der Schule häufig über Kopf- oder Bauchschmerzen klagt, hätten gleichaltrige Freunde gefunden – und beide sowohl einen engeren Draht zueinander als auch zur Mutter. „Felix kommt abends sogar wieder zu mir zum Kuscheln“, freut sich die Mutter. Ob sich das zu Hause fortsetzt? „Schön wäre es“, meint Jessica Chwalitz, „aber ganz ehrlich, so richtig glaube ich nicht daran.“