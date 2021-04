Rostock : Zwölfjähriger mit Schlagstock festgenommen

Aufgefallen ist er einem Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn.

Rostock | Ein zwölfjähriger Junge wurde am Bahnhof Warnemünde in Rostock laut Angaben der Polizei mit einem Schlagstock erwischt. Aufgefallen ist der Junge einem Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn am Nachmittag des Ostermontags. Daraufhin verständigte er unverzüglich die Bundespolizei. Diese konnten den Jungen zusammen mit den Sicherheitsmitarbeitern ...

