Talentierte Liedschreiberin : Zwölfjährige Rostockerin nimmt bei Kika-Show „Dein Song“ teil

Mit ihrem eigens produzierten Lied „Outside And Inside“ möchte Emilia ein Statement gegen das Schubladendenken setzen. Am 15. Februar wird sie in der zweiten Folge der Talentshow zu sehen sein.

Rostock | Aus ihrem Kinderzimmer heraus produziert die zwölfjährige Emilia aus Rostock eigene Lieder und möchte damit nun im Fernsehen groß rauskommen. Am Montag, 14. Februar, startet die TV-Show „Dein Song“ auf dem Kinderkanal Kika, in der sie dann in der zweiten Folge zu sehen sein wird, teilte Ramona Golecki von der PR-Agentur Foolproofed mit. Zum Thema: ...

