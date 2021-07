Polizeieinsatz in Rostock : Zwei Diebe wegen Schwarzfahrens überführt

Bei der Kontrolle der 40- und 16-jährigen Männer fanden Polizisten gestohlene Bekleidungs- und Schmuckgegenstände.

Rostock | Weil zwei Männer schwarz gefahren sind, konnten sie letzten Endes auch noch des Diebstahls überführt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden der 40- und 16-Jährige am Montagabend in der S-Bahn kontrolliert. Weil sie aber keine gültigen Fahrausweise bei sich hatten, riefen die Mitarbeiter der Bahnsicherheit die Polizei, um deren Personali...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.