Bundesgartenschau 2025 : Rostocks Stadthafen soll grüne Dünen bekommen

Darin werde der Hochwasserschutz integriert. Die Dünen bieten windgeschützte Rückzugsräume. In einem Multifunktionsgebäude soll ein Digitales Innovationszentrum einziehen.

Rostock | In der Asphaltwüste ist kaum ein Flecken Grün zu sehen. Auf dem großen Parkplatz stehen Autos in Reih und Glied, ganz vorne an der Wasserkante parken bereits die ersten Wohnmobile der beginnenden Saison. Geht es jedoch nach den Gewinnern des Planungswettbewerbs für den Stadthafen zur Bundesgartenschau (Buga) 2025 wird der bisher wenig einladende Anbli...

