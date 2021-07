An der HMT in Rostock : Junge Talente üben in den Sommerferien in der Yaro Summer School

Dem Angebot der Young Academy Rostock sind in diesem Jahr 40 Jugendliche aus ganz Deutschland gefolgt. Eine Woche lang werden die 12- bis 18-Jährigen von Professoren der HMT Rostock unterrichtet.

Rostock | Für rund 40 junge Musiker aus ganz Deutschland heißt es derzeit üben, üben, üben. Sie sind Teilnehmer der Yaro Summer School an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock, den die Young Academy Rostock (Yaro) in diesem Jahr zum sechsten Mal veranstaltet. Eine Woche lang werden die Talente von Professoren der HMT sowie anderer Hochschulen in ve...

