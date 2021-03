Kunstverein in Rostock : Zeitgenössische Künstler im Dialog mit der Vergangenheit

Die Ausstellung "Circulating Repetitions" ist die Fortführung einer bereits 2019 begonnen Reihe zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Vereins Rostocker Künstler.

Rostock | Geschichte ist Vergangenheit, aber sie wirkt auch in die Gegenwart. Deshalb treten in der Ausstellung "Circulating Repetitions" des Kunstvereins Rostock zeitgenössische Künstler in Dialog mit bereits verstorbenen Künstlern der Vereinigung Rostocker Künstler (VRK). Die Ausstellung ist die Fortführung einer bereits begonnen Reihe zum 100-jährigen Gründu...

