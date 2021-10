Infiziert trotz Corona-Impfung : Zahl der Impfdurchbrüche in Rostock nimmt zu

Mehrere Gründe sprechen laut dem Leiter des Rostocker Gesundheitsamts, Dr. Markus Schwarz, dafür, dass die Infektionszahlen von bereits Geimpften weiter ansteigen.

Rostock | Die Zahlen bei den Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen in Rostock einfach zu rasant gestiegen. Ab Sonntag muss die Hansestadt wieder nach den Regeln der gültigen Corona-Landesverordnung Verschärfungen für den Alltag anordnen. Weiterlesen: Rostock verschärft die Corona-Regeln ab Sonntag Gleichzeitig steigt auch die Zahl der so genannten ...

