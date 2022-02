Gut fürs Klima : Zahl der E-Autos in Rostock wächst

Die Zahl der Fahrzeuge mit Elektroantrieb hat sich in Rostock binnen eines Jahres verdoppelt. Aber wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus? Lohnt sich ein E-Auto überhaupt?

Rostock | Rostock will bis 2035 klimaneutral werden. Ein Schritt dahin könnte durch die Verkehrswende mit dem Umstieg auf Elektromobilität gelingen. In Rostock hat sich die Zahl der E-Autos im Vergleich zum vergangenen Jahr zwar verdoppelt, allerdings sind von 650 in der Hansestadt angemeldeten Fahrzeugen mit Elektroantrieb nur 300 reine Elektroautos. Mehr als ...

