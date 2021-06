Öffentliche Toiletten : Wohin, wenn in Rostock die Blase drückt?

Wenn die Temperaturen steigen, muss mehr getrunken werden. Wenn dann unterwegs die Blase drückt, können Rostocker eine von 40 öffentlichen Toiletten in der Hansestadt aufsuchen. NNN hat eine Übersicht erstellt.

Rostock | Ob alleine, mit dem Partner oder dem vierbeinigen besten Freund. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist Spazieren zu einer Art Volkssport geworden. Aber wohin, wenn die Blase drückt? NNN hat eine Übersicht der öffentlichen Toiletten in Rostock erstellt. HTML Block Anlagen in der Innenstadt In der Stadtmitte stehen den Rostockern zehn öffen...

