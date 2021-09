Lange Straße in Rostock : 170 Dauerparker müssen aus der Wiro-Tiefgarage ausziehen

Zudem werden sich über die Dauer der Sanierungsarbeiten auch 180 Gelegenheitsparker einen anderen Stellplatz suchen müssen. Die Arbeiten etagenweise durchzuführen, ist nicht möglich.

Rostock | Insgesamt 350 Parkplätze in der Rostocker Innenstadt können ab dem 1. Mai 2022 für voraussichtlich 20 Monate nicht genutzt werden. Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wohnen in Rostock GmbH (Wiro) saniert in diesem Zeitraum ihre zentral gelegene Tiefgarage. Das gab das Unternehmen vor Kurzem auf dem betriebseigenen Blog bekannt. Auch interessant: Lange ...

