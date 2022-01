Wegen Corona-Beschränkungen : Winterserenade in Rostock wird verschoben

Stattfinden sollen die Konzerte nun voraussichtlich an Ostern. Das Veranstaltungsteam hilft stattdessen im Impfstützpunkt Lalendorf.

Rostock | Die Winterserenade in Rostock ist abgesagt und vorerst auf den Zeitraum um Ostern herum verschoben. So verkündete es die veranstaltende Sphinx ET am Montagmorgen auf ihrer Facebook-Seite. Facebook Iframe Geplant war ursprünglich die Winterserenade mit kleinen Konzerten an verschiedenen Orten in der Östlichen Altstadt am 8. Januar von 17 bis 22...

