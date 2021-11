Rostocker Weihnachtsmarkt : Aufbau des Weihnachtsdorfes am Brink hat begonnen

In drei Wochen will Veranstalter Frank Kropp den ersten Glühwein in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ausschenken. Bis dahin soll alles weihnachtlich ausgeschmückt sein.

Rostock | Am Rostocker Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) wird derzeit ordentlich gewerkelt. Das große Zelt steht bereits. Demnächst kommt die Weihnachtsdeko. „Es muss alles herrlich weihnachtlich werden, damit der Glühwein auch schmeckt“, sagt Frank Kropp. „Bei uns gilt 1G: ein Glühwein“, schiebt er hinterher und lacht. Der Veranstalter des Weihnachtsd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.