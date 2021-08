Wassersport in Rostock : Surfen, paddeln, wakeboarden und mehr – das geht bis zum Herbst

In Rostock ist die Saison des Wassersports längst nicht zu Ende. Viele Aktivitäten sind noch möglich.

Rostock | Pastor Hans-Hagen Zwick ist gerade erst von seiner zweiwöchigen Ostsee-Schären-Kanutour zurückgekehrt und bringt sein ausgeliehenes Kajak zurück ins Paddelcenter Rostock an den Stadthafen. So wie er verbringen im Sommer viele gern Zeit auf dem Wasser. Doch noch ist die Wassersportsaison nicht vorbei. Bis in den Oktober hinein gibt es in Rostock und War...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.