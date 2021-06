Rostock/Evershagen : Wasserrohrbruch sorgt für Überschwemmung

Das Abwassernetz war mit den Wassermassen so sehr überfordert, dass eine Straßenkreuzung überspült wurde und bei einigen Häusern aus den Bodeneinläufen in die Keller floss.

