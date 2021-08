Immobilien-Auktion in Rostock : Warnemünder Haus findet keinen Käufer

18 der insgesamt 22 Angebote wurden am Wochenende für rund 1,3 Millionen Euro versteigert.

Rostock | Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern sind weiter begehrt. Bei einer Online-Auktion in Rostock sind am Sonnabend 18 von 22 angebotenen Immobilien für insgesamt rund 1,3 Millionen Euro an neue Besitzer gegangen. Die Mindestgebote hatten bei etwa 50 Prozent des Erlöses gelegen, teilten die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (Rostock) am Sonntag mit. ...

