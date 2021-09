Video vor Ort: Feuerwehr im Großeinsatz : War Brandstiftung Ursache für Feuer im Rostocker Hafen?

Das Feuer war am frühen Montagabend in einer leerstehenden Halle im Oewerwischenweg ausgebrochen. Ein Sachverständiger soll nun genau klären, wie es dazu kam. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle.

Rostock | Nach dem Großbrand im Rostocker Überseehafen am Montagabend ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock sagte. Am Vorabend war eine 20 mal 30 Meter große Lagerhalle ausgebrannt und eingestürzt. In der Halle lagerte Rohmaterial z...

