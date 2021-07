Rostock : Schulen starten zuversichtlich mit Präsenzunterricht

Nächste Woche startet in MV und damit auch in Rostock das neue Schuljahr. Die Schulen freuen sich über den Präsenzunterricht – sind aber nicht mit jeder Maßnahme zufrieden.

Rostock | In MV nähern sich sechs Wochen Sommerferien ihrem Ende. Am 2. August heißt es auch für Rostocks Schüler wieder: zurück in die Schule. Über 20.000 Schüler starten dann nach Angaben der Stadt in das neue Schuljahr. Zahlen zum Schulstart in Rostock An den Schulen ist die Stimmung zuversichtlich. Nach den Ferien gebe es immer eine Aufbruchsstimmun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.