Rostock : Volkstheater startet nach Corona-Zwangspause mit sechs Premieren

Seit Anfang Dezember 2021 ist das Haus für das Publikum geschlossen. Lange war nicht klar, wann es wieder öffnet. Am 24. Februar startet der Spielbetrieb wieder.

Rostock | Kaum ist der Kartenvorverkauf am Volkstheater Rostock nach der Corona-Zwangspause wieder gestartet, sind schon die ersten Termine ausverkauft. „Edith – Chansons für die Ewigkeit“ in der Kleinen Komödie am 24. Februar: ausverkauft; die Operetten-Gala „Es ist ein Traum“ am 25. Freitag: ausverkauft; das Kindermusikstück „Schaf“ am 27. Februar: ausverkauf...

