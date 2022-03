Volkstheater Rostock : Neues Programm beim 7. Philharmonischen Konzert

Am Sonntag startet im Volkstheater Rostock das 7. Philharmonische Konzert. Die Termine stehen, aber das Programm ändert sich.

Rostock | Am kommenden Sonntag um 18 Uhr startet im Großen Haus des Volkstheaters das 7. Philharmonische Konzert, das gewohnheitsgemäß am Montag und Dienstag jeweils um 19.30 Uhr wiederholt wird. Um diese Termine angesichts des Infektionsgeschehens zu halten, wurde das angekündigte Programm „Natur und Drama“ kurzfristig in „Natur und Passion“ geändert, teilt...

